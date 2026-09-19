Соцсети: опасная хищница гуляет по ночам во дворах Новокузнецка – видео

Лиса около трех часов ночи спокойно гуляла во дворе одного из домов в Новокузнецке. Кадры с рыжей хищницей появились сегодня, 19 сентября, в телеграм-канале "Новокузнецк 112".

– Сегодня в три часа ночи в Новоильинском районе Новокузнецка на Чернышова, 10 во дворе гуляла лиса, – сообщил читатель канала.

На записи с камеры наблюдения видно, как зверь быстро пробегает по двору мимо детских каруселей.

Напомним, в Кузбассе дикие животные все чаще выходят к людям. В регионе даже появился пунктуальный медведь, который появляется в одно и то же время. Косолапые убивают домашних животных, провоцируют перестрелки и устраивают жуткий беспредел.

Кроме того, пару дней назад голодная пушистая гостья вышла к жительнице Белова, а к кемеровчанину за рыбой выплыл маленький хищник.