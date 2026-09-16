Опасная и голодная пушистая гостья вышла к людям в Кузбассе

В соцсетях Белова появилось новое видео с лисой. На кадрах рыжая хищница осторожно подбирается к женщине, которая её снимает. Пушистый хвост так и мелькает перед камерой – лиса выглядит спокойной и совсем не боится человека.

Женщина решила покормить гостью – кинула ей еду. Лиса моментально схватила угощение и убежала.

Это не первый случай, когда лисы выходят к людям в Кузбассе. Ранее VSE42.RU сообщал, что кузбасский город буквально кишит рыжими хищницами. Тогда в соцсетях появлялись публикации о лисе, а жители жаловались на нашествие.

Но лисы – не только милые гостьи, но и серьёзная угроза. Ранее VSE42.RU писал о резком всплеске бешенства в Кузбассе. Специалисты отмечают, что молодые лисы активно перемещаются по региону и за его пределами – так инфекция и распространяется среди животных. Лисы часто становятся её источником, а заразиться можно после контакта с ними. Так что рыжие хищницы по-настоящему опасны для людей.