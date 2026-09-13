Хищник внезапно выплыл к кемеровчанину за рыбой – видео

Маленький хищник выплыл к кемеровчанину прямо из водоема. Видео с необычной встречей читатель прислал в редакцию VSE42.RU.
Необычную встречу с норкой снял кемеровчанин в Кедровом бору. Видео с животным читатель прислал в редакцию VSE42.RU.
На кадрах видно, как маленький хищник появляется из воды, выбирается на берег и быстро пробегает по суше.
По словам кемеровчанина, зверек оказался довольно смелым и не слишком боялся человека.
– Ручные бывают. Накормил ее рыбой, – рассказал автор видео.
При этом в Кузбассе замечают не только маленьких хищников. Жители региона уже рассказывали о встречах с рысями, жаловались на нашествие лис, а самым частым гостем населенных пунктов остаются медведи. Косолапые разоряют пасеки, нападают на других животных и кидаются на людей.