Хищник внезапно выплыл к кемеровчанину за рыбой – видео

Необычную встречу с норкой снял кемеровчанин в Кедровом бору. Видео с животным читатель прислал в редакцию VSE42.RU.

На кадрах видно, как маленький хищник появляется из воды, выбирается на берег и быстро пробегает по суше.

По словам кемеровчанина, зверек оказался довольно смелым и не слишком боялся человека.

– Ручные бывают. Накормил ее рыбой, – рассказал автор видео.

При этом в Кузбассе замечают не только маленьких хищников. Жители региона уже рассказывали о встречах с рысями, жаловались на нашествие лис, а самым частым гостем населенных пунктов остаются медведи. Косолапые разоряют пасеки, нападают на других животных и кидаются на людей.