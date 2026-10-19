Народные новости

Газелист в Кемерове устроил мордобой с автоинструктором на глазах ученика

В кузбасской столице заметили курьёзный дорожный конфликт: водитель автофургона полез с кулаками на инструктора известной автошколы.

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В Кемерове недалеко от Театрального моста подрались газелист и автоинструктор, рассказал постоянный читатель VSE42.Ru, ставший свидетелем.

– Рядом с ЗАГСом водитель ГАЗели вступил в бой с инструктором автошколы. За рулём сидел ошарашенный ученик, у него на глазах это произошло, – сказал собеседник.

Судя по кадрам, чем-то очень сильно возмущённый водитель фургона дерзко открыл дверь на пассажирском месте и пнул автоучителя, чем спровоцировал на молниеносный ответ: тот вылетел из салона и повалил оппонента на асфальт.

Что стало причиной мордобоя и чем в итоге всё закончилось, очевидец не знает.

видео: VSE42.Ru
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