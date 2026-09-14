Матерые медведи-мигранты устроили жуткий беспредел в Кузбассе

– В Кузбассе больше всего появилось медведей в тех округах, где всегда была тайга, это и есть места обитания медведей, – подчеркнули в министерства лесного комплекса и охотхозяйства Кузбасса.

Пост с объяснением ведомства появился в чате губернатора Кузбасса в Telegram. Как оказалось, хищники выходят в населенные пункты из-за массовой миграции, вызванной лесными пожарами в Красноярском крае и Томской области.



Пожары в соседних регионах действуют с мая-июня и до сих пор, их площадь составляет почти 24% от лесов Кузбасса. Медведи уходят в другие регионы, в том числе и в Кемеровскую область. У каждого зверя должна быть своя пищевая площадь для накопления жира на зиму, поэтому за территорию они воюют. Обычно годовалых медведей выгоняют, и они приходят туда, где есть доступная еда, – то есть к людям.



Годовалые медведи редко проявляют агрессию и по неопытности не избегают людей. Иногда их достаточно как следует напугать, чтобы они больше не возвращались.



При появлении медведя возле жилья нужно звонить по номеру 112. Меры примет администрация муниципалитета, для оценки опасности привлекут инспекторов. В населенном пункте обезвредить зверя могут только сотрудники полиции. В лесных угодьях для регулирования численности медведей действуют 13 мобильных групп.

Напомним, режим повышенной готовности из-за медведей ввели на пяти территориях Кузбасса. Местных жителей призывают сейчас не ходить в леса.

Ранее также ученый рассказывал редакции VSE42.Ru о том, могут ли в Кузбассе этой зимой появиться медведи-шатуны.