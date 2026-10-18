С телефоном в руках за рулем: пассажиры пожаловались на водителя автобуса в Кузбассе

В соцсетях появился пост о водителе автобуса в Кузбассе, который во время работы просматривал сайт маркетплейса в телефоне.
В соцсетях появился пост о водителе коммерческого автобуса 1А в Осинниках. Пассажир автобуса пожаловался на водителя, который, по его словам, отвлекся от дороги ради экрана смартфона.
По словам автора поста, водитель взял телефон в руки, подъезжая к 405 км переезда со стороны МКП, и не отпускал его вплоть до поворота на Базу – все это время он листал маркетплейс.
– Я понимаю, был бы экстренный звонок. Но нет. Один раз года 2-3 его уже за это увольняли, был вызов в ГИБДД. Жизнь его не учит, но и рисковать чужими жизнями он не имеет права, – написал автор публикации.