С телефоном в руках за рулем: пассажиры пожаловались на водителя автобуса в Кузбассе

В соцсетях появился пост о водителе коммерческого автобуса 1А в Осинниках. Пассажир автобуса пожаловался на водителя, который, по его словам, отвлекся от дороги ради экрана смартфона.

По словам автора поста, водитель взял телефон в руки, подъезжая к 405 км переезда со стороны МКП, и не отпускал его вплоть до поворота на Базу – все это время он листал маркетплейс.