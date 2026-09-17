Загрыз собаку и кур: под Кемерово вышел голодный медведь - соцсети

Как сообщает PROKUZBASS.RU, в районе дач Маручак под Кемеровом медведь загрыз собаку и кур. Егеря караулят хищника третий день, но он постоянно перемещается с места на место.

По словам местных жителей, с субботы медведь обитал в деревне Сухая речка. Сейчас он может вернуться обратно или уйти в сторону Берёзова или Новостройки. Все эти населённые пункты находятся примерно в 15 километрах от Кемерова.

Садоводов и жителей окрестных деревень просят быть осторожными и беречь себя и детей. Охотинспекторы продолжают следить за ситуацией.

В последние месяцы в Кузбассе участились случаи выхода медведей к людям. В ряде округов введён режим повышенной готовности. Специалисты призывают не провоцировать животных и при встрече с хищником немедленно звонить по номеру 112.

Это не первый инцидент, где медведь проявляет буйство из-за голода. Ранее VSE42 сообщал, что медведь разорил пасеку кузбассовцев. Также известно, что в Осинниках хищник спровоцировал перестрелку.