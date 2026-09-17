"Стрельба на въезде": в Кузбассе медведь спровоцировал перестрелку

В соцсетях Осинников снова обсуждают медведя. Очевидцы выложили новые кадры – на видео хищник блуждает возле дороги. По словам местных, это происходит в посёлке Высокий. Он находится в составе Осинниковского городского округа, рядом с посёлком Тайжена.

Также очевидцы сообщают о стрельбе в этом районе.

– На Высоком сейчас стрельба на въезде-выстрелы не одиночные, а очередями, – высказалась подписчица.

Похоже, кто-то пытается отпугнуть зверя. Жители обеспокоены тем, что рядом находится детский сад.

В комментариях пишут, что медведь там уже три недели хозяйничает. Остановка стала для него почти родной. Там он бродит, отдыхает и ищет еду.

– У него тут целая территория – в одном месте кормится, в другом гуляет, – написала одна из читательниц.

Напомним, ранее VSE42 писал, связывают ли власти нашествие медведей с вырубкой тайги. Также редакция сообщала, для чего в регионе начали подкармливать медведей. А в Мысках родители могут временно перевести детей на дистанционное обучение из-за выхода медведей.