В Кузбассе завёлся пунктуальный медведь – пугает людей в одно и то же время

Кузбассовцы продолжают рассказывать о голодных медведях, которые выходят из леса к их домам. По словам жителей, кое-где это происходит до жути стабильно.
В Калтане замечен пунктуальный медведь, сообщают местные жители в соцсетях – хищник приходит к домам ровно в одно и то же время каждый день.
– Шушталеп, ул. Береговая. Медведь приходит третий день подряд в одно и то же время, – сказал пользователь паблика "Подслушано Осинники и Калтан".
Судя по кадрам с уличной камеры, медведь зашёл в огород в 21:40 в поисках пропитания.
Местные жители добавляют в соцсетях, что на улице Почтовая по всем окрестным огородам медведь объел и надломал все груши, яблоки, чёрную рябину, натоптал тропу через огороды соседей. Из-за этого горожанам страшно отпускать детей в школу. Горожане опасаются, что быть беде.
– Скоро закончатся яблочки, груши, рябина в садах... Вот тогда беды и трагедии начнутся, когда миша в шатуна превратится, в тайгу он уже точно не уйдёт, – поделился мнением калтанец.
Накануне сообщалось, что около Кемерова медведь загрыз собаку и кур.