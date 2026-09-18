В Кузбассе завёлся пунктуальный медведь – пугает людей в одно и то же время

В Калтане замечен пунктуальный медведь, сообщают местные жители в соцсетях – хищник приходит к домам ровно в одно и то же время каждый день.

– Шушталеп, ул. Береговая. Медведь приходит третий день подряд в одно и то же время, – сказал пользователь паблика "Подслушано Осинники и Калтан".

Судя по кадрам с уличной камеры, медведь зашёл в огород в 21:40 в поисках пропитания.

Местные жители добавляют в соцсетях, что на улице Почтовая по всем окрестным огородам медведь объел и надломал все груши, яблоки, чёрную рябину, натоптал тропу через огороды соседей. Из-за этого горожанам страшно отпускать детей в школу. Горожане опасаются, что быть беде.

– Скоро закончатся яблочки, груши, рябина в садах... Вот тогда беды и трагедии начнутся, когда миша в шатуна превратится, в тайгу он уже точно не уйдёт, – поделился мнением калтанец.

Накануне сообщалось, что около Кемерова медведь загрыз собаку и кур.