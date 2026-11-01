В Шерегеше сноубордисты таранят машины прямо на улицах

Водителей в Шерегеше предупреждают в соцсетях об опасных фрирайдерах на дорогах. По соцсетям разлетелось видео, на котором экстремал таранит припаркованную легковушку.

Судя по кадрам, самоуверенный турист встал на борд прямо посреди улицы и ловко покатился по склону, однако вскоре наехал на какую-то кочку, потерял равновесие и впечатался в автомобиль.

Комментаторы поражены увиденным.

– "Обычный день в Шерегеше", "Решил выпендриться, а скилуха на нуле", "Те, кто гонял на самокатах, переобулись", – пишут люди.

Удар получился достаточно сильным, чтобы у транспортного средства сработала сигнализация. Теперь владельцу авто придётся срочно выяснять, насколько сильные повреждения получила его "ласточка", и думать, как заставить вредителя платить.