Народные новости

В Шерегеше сноубордисты таранят машины прямо на улицах

У автомобилистов в Шерегеше вместе со снегом появилась новая напасть – фрирайдеры-лихачи.

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Водителей в Шерегеше предупреждают в соцсетях об опасных фрирайдерах на дорогах. По соцсетям разлетелось видео, на котором экстремал таранит припаркованную легковушку.

Судя по кадрам, самоуверенный турист встал на борд прямо посреди улицы и ловко покатился по склону, однако вскоре наехал на какую-то кочку, потерял равновесие и впечатался в автомобиль.

Комментаторы поражены увиденным.

– "Обычный день в Шерегеше", "Решил выпендриться, а скилуха на нуле", "Те, кто гонял на самокатах, переобулись", – пишут люди.

Удар получился достаточно сильным, чтобы у транспортного средства сработала сигнализация. Теперь владельцу авто придётся срочно выяснять, насколько сильные повреждения получила его "ласточка", и думать, как заставить вредителя платить.

видео: Соцсети
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