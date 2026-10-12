Сколько стоит обучение вождению в Кемерове – цены в автошколах

Стоимость обучения езды на автомобиле в кузбасской столице сильно зависит от места. Сайт VSE42.Ru изучил предложения и сравнил варианты.
Цены на бензин в Кузбассе после летнего топливного кризиса всё ещё не стабилизировались, а стоимость иномарок растёт бешеными темпами из-за утильсбора, но кемеровчане всё равно задумываются о получении водительских прав, в чём убедился корреспондент VSE42.Ru: автошколы исправно набирают группы учеников.
Условия в кемеровских автошколах в целом одинаковые, что предусмотрено нынешним законодательном: около 130 часов теории и около 60 часов практики, включённые в стоимость внутренние экзамены и помощь с организацией экзаменов в ГАИ.
А вот стоимость зависит от места. Мы изучили предложения в городских автошколах, и вот какой получился список за полный курс:
- "Вектор" – около 50 000 рублей;
- ДОСААФ – 59 000 рублей;
- "Автокласс" – около 60 000 рублей;
- "Автопилот" – 60 000 рублей;
- "Автопрофи" – 60 000 рублей;
- "Светофор" – 60 000 рублей;
- "Автостатус" – 62 000 рублей;
- "Формула Мастер" – 65 000 рублей;
- "Зелёная Волна" – 65 200 рублей;
- "Магистраль Авто" – 65 500 рублей.
Важно учитывать, что конечная цена может вырасти из-за различных дополнительных расходов. Например, зачастую в сумму входит лишь первая сдача внутреннего экзамена. Также за сдачу экзаменов в ГАИ платить придётся дополнительно.
В остальном автошколы различаются по удобству расположения, наличию собственного автодрома, автопарку, количеству лекторов и инструкторов.
Ранее кемеровская ГАИ рассказала, когда стоит переобувать машину на зиму или лето. Также выяснили, сколько это стоит в разных автосервисах. А эксперты пояснили, как подготовить автомобиль к холодам.