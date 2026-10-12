Сколько стоит обучение вождению в Кемерове – цены в автошколах

Цены на бензин в Кузбассе после летнего топливного кризиса всё ещё не стабилизировались, а стоимость иномарок растёт бешеными темпами из-за утильсбора, но кемеровчане всё равно задумываются о получении водительских прав, в чём убедился корреспондент VSE42.Ru: автошколы исправно набирают группы учеников.

Условия в кемеровских автошколах в целом одинаковые, что предусмотрено нынешним законодательном: около 130 часов теории и около 60 часов практики, включённые в стоимость внутренние экзамены и помощь с организацией экзаменов в ГАИ.

А вот стоимость зависит от места. Мы изучили предложения в городских автошколах, и вот какой получился список за полный курс:

"Вектор" – около 50 000 рублей;

ДОСААФ – 59 000 рублей;

"Автокласс" – около 60 000 рублей;

"Автопилот" – 60 000 рублей;

"Автопрофи" – 60 000 рублей;

"Светофор" – 60 000 рублей;

"Автостатус" – 62 000 рублей;

"Формула Мастер" – 65 000 рублей;

"Зелёная Волна" – 65 200 рублей;

"Магистраль Авто" – 65 500 рублей.

Важно учитывать, что конечная цена может вырасти из-за различных дополнительных расходов. Например, зачастую в сумму входит лишь первая сдача внутреннего экзамена. Также за сдачу экзаменов в ГАИ платить придётся дополнительно.

В остальном автошколы различаются по удобству расположения, наличию собственного автодрома, автопарку, количеству лекторов и инструкторов.

Ранее кемеровская ГАИ рассказала, когда стоит переобувать машину на зиму или лето. Также выяснили, сколько это стоит в разных автосервисах. А эксперты пояснили, как подготовить автомобиль к холодам.