В окрестностях Кемерова – на повороте с промышленновской трассы в сторону садовых обществ – замечены три лося, рассказал во вторник сайту VSE42.Ru постоянный читатель.

Автомобилист, проезжавший мимо, заметил сохатых и остановился их поприветствовать.

– Поворот на Черемичкино. Красавец какой. Вживую, конечно, классно смотрятся, – поделился впечатлениями автор видео.

У молодого человека в тот момент играл в машине "чёткий рэпчик" – трек Kolobok. Дикие животные бесстрашно приблизились и оценили музыкальные предпочтения кемеровчанина. А потом сохатым что-то не понравилось, и они направились в поля.

В ноябре в Кузбассе лоси активно перемещаются в поисках корма с наступлением холодов, при этом на них открыт осенне-зимний сезон охоты и фиксируются случаи выхода животных к дорогам и населённым пунктам.

Напомним, минувшим летом лоси облюбовали Шалготарьян, но ближе к осени покинули насиженные места.