Когда переобувать машину на зиму в Кемерове – ответ ГАИ

Эксплуатация легковых и грузовых автомобилей без зимних шин запрещена в декабре, январе и феврале согласно техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011, каждая страна принимает решение о сроках самостоятельно с учётом климата, рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кемерова.

В России в указанные месяцы зимняя резина обязательна, осенью – рекомендуется по погоде, но есть нюансы.

– На территории РФ существуют следующие промежутки использования автомобильной резины, согласно которым зимние ошипованные шины могут использоваться с сентября по май, зимние неошипованные шины могут использоваться круглый год, – сказали в ГАИ.

Переобуваться на зиму госинспекция предлагает в течение осени, то есть с сентября по ноябрь.

Межсезонье зачастую оборачивается катастрофой. Однажды в Кемерове за несколько часов после начала снегопада произошло более десятка аварий.