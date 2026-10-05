Прощайте, миллионы: утильсбор взлетает на 20 % - что ждёт Кузбасс

С 1 января 2027 года в России, том числе и Кузбассе изменятся ставки утилизационного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Корректировка составит 10–20% в зависимости от типа техники. В ведомстве отметили, что это очередной плановый шаг долгосрочной индексации, которую утвердили ещё в 2024 году.

Поэтапное повышение ставок должно создать прогнозируемые условия для инвестиций. А ещё – помочь запуску совместных промышленных проектов и стимулировать локализацию производства в России.