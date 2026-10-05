Прощайте, миллионы: утильсбор взлетает на 20 % - что ждёт Кузбасс

С 1 января 2027 года во всех регионах России скорректируют ставки утилизационного сбора на 10–20% в зависимости от типа техники.
С 1 января 2027 года в России, том числе и Кузбассе изменятся ставки утилизационного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Корректировка составит 10–20% в зависимости от типа техники. В ведомстве отметили, что это очередной плановый шаг долгосрочной индексации, которую утвердили ещё в 2024 году.
Поэтапное повышение ставок должно создать прогнозируемые условия для инвестиций. А ещё – помочь запуску совместных промышленных проектов и стимулировать локализацию производства в России.
– В части легкового автомобилестроения у нас в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей – от самых бюджетных до класса люкс (в том числе Haval, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Атом, Sollers, Senat и т.д.). Еще десятки российских брендов занимают сегменты коммерческого и общественного транспорта, – пояснили Autonews.ru в Минпромторге.
Коэффициенты для расчёта утильсбора прописаны в постановлении правительства № 1713 от 01.11.2025. Для машин с двигателем 1–2 литра и мощностью 160–190 л.с. ставка поднимется с 900 тысяч до 990 тысяч рублей. В 2025-м она была 750 тысяч – то есть за два года сбор вырастет почти на треть. На некоторые новые иномарки в 2027 году "утиль" прибавит несколько сотен тысяч рублей. Чем больше объём двигателя и мощность, тем заметнее прибавка.