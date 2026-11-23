В понедельник, 23 ноября, тротуары в кузбасской столице превратились в крайне опасное место, пожаловалась редакции VSE42.Ru возмущённая кемеровчанка. Столкнулась она с этим, когда днём в центре пошла в школу за дочкой.

– Весь асфальт превратился в какой-то скользкий ад. Вроде бы наледи нету, но ботинки ужасно скользят. У школы дети падают, – паникует обеспокоенная горожанка.

Она отметила, что прямо на её глазах дорожные рабочие в спешке покрывали тротуары какой-то смесью против гололёда. Однако спокойнее от этого собеседница себя не почувствовала.