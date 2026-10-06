Почём переобуть машину на зиму в Кемерове – цены скачут

Осень всё активнее заявляет о себе, потому кемеровчанам уже надо задумываться о переобувке автомобиля с летней резины на зимнюю. Цены на услугу сильно отличаются от сервиса к сервису, выяснил во вторник, 6 октября, сайт VSE42.Ru.

Первое, что бросилось в глаза при изучении рынка в областном центре, – разные суммы в прейскуранте на сайтах и по факту. Например, в интернете шиномонтажки указывают одну цену, а при звонке она оказывается значительно выше.

Стоимость замены четырёх колёс сильно зависит от модели машины и диаметра колёс. За образец мы взяли иномарку с колёсами 16-17 дюймов.

Так, в "А-Сервисе" пообещали всё сделать за 1 908 рублей – все четыре колеса. СТО "Медведь" просит чуть больше – 2 300 рублей. "Наше СТО" – 2 600 рублей, "Голд-Авто" – 2 800 рублей, "АБС-Сервис" – 3 000 рублей.

В "Фит-Сервис" такая услуга стоит от 3 460 рублей, и это ещё далеко не предел.

– Цена услуги указана без учёта расходных материалов и запчастей. Цена может быть изменена в зависимости от типа кузова вашего авто, – подчёркивают в сервисе.

Таким образом, даже названная по телефону или при встрече сумма может оказаться далеко не конечной. Это касается любой шиномонтажки. Также важно учитывать, что суммы могут быстро меняться в межсезонье, когда растёт спрос. Разумеется, числа приведены без учёта стоимости самих колёс и шин.

Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, когда в Кемерове пора менять резину.