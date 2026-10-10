Как подготовить автомобиль к дождям и холодам в Кузбассе – советы экспертов

Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто, рассказал, какие элементы автомобиля стоит проверить и что поможет повысить безопасность на дорогах.

Прежде всего нужно подумать о хорошей видимости: проверить противотуманные фонари, ходовые и габаритные огни, фары ближнего и дальнего света, зеркала заднего вида и дворники, отсутствие водного камня на окнах.

– Поврежденные рассеиватели ухудшают качество освещения, создают блики и неравномерно распределяют свет. Царапины на поверхности в некоторых случаях можно устранить полировкой, – подчёркивает Андрей Тумкин.

Обязательно проверить тормозную систему, так как мокрый асфальт увеличивает тормозной путь. Тормозные диски должны быть целы и допустимой толщины. Фрикционный слой колодок должен быть не менее 2–3 мм. Недопустимы утечки тормозной жидкости и повреждения на трубках и шлангах.

Лучше заранее подготовить зимние шины. Переходить на них советуют при среднесуточной температуре +5 градусов и ниже. А глубина их протектора должна составлять не менее 3-4 мм, причём измерять следует в нескольких точках.

Необходимо проверить и кузов, так как влага осенью повышает риск коррозии. Мелкие сколы без ржавчины можно обработать самим: обезжирить и закрыть специальным карандашом, корректором или лаком. При появлении коррозии нужна профессиональная обработка. Дополнительную защиту дадут жидкое стекло, керамическое покрытие, твёрдый воск или защитная плёнка. Само собой, нельзя забывать про днище: если есть повреждения, устранять нужно в автосервисе.

Наконец, важно проверить системы обогрева и вентиляции, причём до первых заморозков, так как неисправности могут проявиться при первых холодах. Салонный фильтр влияет на работу вентиляции в салоне. Своевременная замена снизит загрязнение и предотвратит вонь. Исправные отопление, вентиляции и кондиционирования помогут быстрее устранять запотевание стёкол.

В кемеровских автосервисах сайту VSE42.Ru рассказали, что при подготовке авто к зиме упор нужно сделать на проверке всех технических жидкостей и сохранности трубок.

– Необходимо провести осмотр автомобиля – подвеску, трубки, наличие повреждений и течи, – сказал автослесарь одной из СТО.

Стоимость осмотра сильно варьируется от точки к точке: от 750 до нескольких тысяч рублей. Разумеется, при обнаружении неисправности стоимость ремонта может вырасти вплоть до бесконечности.

Напомним, кемеровская ГАИ рассказала, когда переобувать машину на зиму.