Яйца, помидоры, бензин - что взлетело в цене в Кузбассе

Согласно данным Кемеровостата на 5 октября, за неделю изменились цены на ряд продовольственных товаров. Так, подорожали яйца куриные (+4,5%), сосиски и сардельки (+1,6%), консервы овощные для детского питания (+1,4%) и некоторые другие продукты. Дешевле стали масло подсолнечное, вермишель, соль поваренная пищевая.

Что касается плодоовощной продукции, в цене резко взлетели помидоры – на 6,1%. А вот значительно дешевле стали яблоки и лук репчатый (на 6,2% и 4,8% соответственно).

Также изменились цены на бензин – АИ-98 подорожал на 4,1%, а вот АИ-95 стал дешевле на 0,9%.