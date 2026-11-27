В Кемерове сегодня сложилась опасная ситуация на дорогах и тротуарах. Сначала в городе выпал снег, а рано утром прошел небольшой дождь. Из-за перепада температур образовался гололед, который сверху покрылся водой. В итоге улицы превратились в настоящий каток.

Сильнее всего стихия ударила по дворам и парковкам. Дорожки и пешеходные зоны посыпаны лишь местами, поэтому передвигаться по ним скользко и небезопасно.

Читатели прислали в редакцию VSE42.Ru фотографии, на которых видно, как ледяная корка покрыла город. Судя по кадрам, ситуация действительно напоминает большой каток. В таких условиях важно соблюдать осторожность, выбирать удобную обувь и не спешить на дорогах.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Кузбассе заметно ухудшится.