Новые лидеры власти и бизнеса формируют будущее Кузбасса

Кто сегодня принимает ключевые решения в регионе? С масштабным обновлением управленческой и деловой элиты знакомит календарь-справочник "Власть и бизнес – 2027".
Политический и экономический ландшафт Кузбасса продолжает меняться. Правительство региона и муниципалитеты прошли через серию глубоких кадровых трансформаций. Мы наблюдали, как бывшие руководители области уходили на повышение в федеральные министерства, а другие освобождали кабинеты на фоне громких антикоррупционных расследований.
Свою роль сыграла и твердая позиция губернатора Ильи Середюка, который запустил масштабную реформу системы управления. Перезагрузка затронула многие ключевые сферы жизнедеятельности Кузбасса: здравоохранение, культуру, социальную защиту и, конечно, базовую отрасль – угледобывающую промышленность. Мощная волна обновлений прокатилась и по муниципалитетам: сменился целый ряд мэров и глав округов.
По оценкам экспертов, кадровые изменения задают новый вектор устойчивого развития региона.
Как не потеряться в новой реальности и знать нужных людей в лицо? Ответ дает 11-й, выпуск популярного справочного издания "Власть и бизнес – 2027". Это не просто календарь, а актуальный навигатор по обновленному истеблишменту Кузбасса.
Издание выполнено в удобном классическом настольном формате. В сетку каждого месяца органично встроена важнейшая для нетворкинга информация: дни рождения руководителей региона, авторитетных политиков, общественных деятелей и топ-менеджеров крупных компаний. Здесь же отмечены ключевые государственные, корпоративные и профессиональные праздники.
В конце календаря расположен удобный алфавитный указатель – полный каталог всех участников проекта с их краткими, но актуальными контактными данными.
Уникальная актуальность. Это ваш прямой доступ к обновленной информации о людях, которые руководят регионом и принимают стратегические решения. Вы всегда будете в курсе, кто стоит у руля нужной вам отрасли.
Идеальный инструмент нетворкинга. Вовремя сказанное поздравление с днем рождения или профессиональным праздником – лучший способ растопить лед, напомнить о себе, завязать полезное знакомство и укрепить деловые связи.
Премиальная эргономика. Качественная полиграфия, строгий деловой дизайн и продуманная навигация делают календарь украшением стола руководителя. Вся критически важная информация всегда перед глазами.
Статусный подарок. Это беспроигрышный вариант для корпоративного презента партнерам и коллегам. Участие вашей компании в таком проекте – это эффективный и ненавязчивый PR среди самой платежеспособной и влиятельной аудитории региона.
- Владельцам и руководителям бизнеса: для выстраивания GR-стратегий, прямого выхода на лиц, принимающих решения, и эффективного поиска новых партнеров.
- Предпринимателям: для масштабирования своего дела, поиска инвесторов и установления диалога с обновленным составом муниципальных и областных властей.
- Политикам, госслужащим и руководителям ведомств: для понимания расстановки сил в регионе, синхронизации работы с лидерами бизнес-сообщества и выстраивания государственно-частного партнерства.
С каждым годом проект масштабируется: выпуск 2027 года объединил информацию о более чем 350 ключевых персонах Кузбасса. Бизнес и политика Кузбасса не стоят на месте, поэтому прямо сейчас мы открыли прием заявок на формирование пула участников и партнеров для следующего издания – "Власть и бизнес – 2027".
Несмотря на закрытый клубный формат проекта и строго ограниченный тираж, мы сохраняем нашу главную традицию: каждый участник проекта гарантированно получает свой подарочный экземпляр издания.
Откройте двери в самые влиятельные круги региона вместе с проектом "Власть и бизнес"!
Заявить о себе и стать участником проекта можно прямо сейчас:
На официальном сайте: властьибизнес.рф
По телефонам в Кемерово: +7 (3842) 67-02-01, 75-55-55
Ваш навигатор по власти и бизнесу скоро будет готов!
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