Новые лидеры власти и бизнеса формируют будущее Кузбасса

Политический и экономический ландшафт Кузбасса продолжает меняться. Правительство региона и муниципалитеты прошли через серию глубоких кадровых трансформаций. Мы наблюдали, как бывшие руководители области уходили на повышение в федеральные министерства, а другие освобождали кабинеты на фоне громких антикоррупционных расследований.

Свою роль сыграла и твердая позиция губернатора Ильи Середюка, который запустил масштабную реформу системы управления. Перезагрузка затронула многие ключевые сферы жизнедеятельности Кузбасса: здравоохранение, культуру, социальную защиту и, конечно, базовую отрасль – угледобывающую промышленность. Мощная волна обновлений прокатилась и по муниципалитетам: сменился целый ряд мэров и глав округов.

По оценкам экспертов, кадровые изменения задают новый вектор устойчивого развития региона.

Как не потеряться в новой реальности и знать нужных людей в лицо? Ответ дает 11-й, выпуск популярного справочного издания "Власть и бизнес – 2027". Это не просто календарь, а актуальный навигатор по обновленному истеблишменту Кузбасса.