Смерть лаборантки напугала Сибирь: что на самом деле произошло в противочумном институте – Роспотреб

Роспотребнадзор проверил противочумной институт в Иркутске после гибели лаборантки. Специалисты выяснили, происходили ли при работе с опасными патогенами аварийные ситуации.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, противочумной институт в Иркутске проверили две комиссии. Специалисты выяснили, что при работе с патогенами аварийный ситуаций не было, требования безопасности соблюдались в полном объеме.
Ранее стало известно о случае внебольничной пневмонии неустановленной этиологии у сотрудницы института, которая погибла. На фоне этой информации специалисты провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
В регионе исследовали возможные контакты заболевшей. Медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактировавших с ней людей. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, у них не выявили.
В рамках проверки специалисты провели почти 5 тысяч лабораторных исследований. Опасных патогенных микроорганизмов обнаружено не было. Санитарно‑эпидемиологическая обстановка в Иркутске и области признана стабильной.
Роспотребнадзор также уточнил, что заболевшая лаборантка была привита и имела иммунитет к инфекциям, с которыми работала. Об этом пишет Ugra-news.ru.
Информацию о ситуации российское ведомство направило во Всемирную организацию здравоохранения в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. ВОЗ также подтвердила отсутствие санитарно-эпидемиологических рисков в связи с этим случаем.
Напомним, на фоне произошедшего в Сети появилось много страшных слухов – инфекционист высказался о ситуации. Также стало известно, что россияне бросились скупать маски чумного доктора – спрос взлетел более чем на 500%.