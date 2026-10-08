Смерть лаборантки напугала Сибирь: что на самом деле произошло в противочумном институте – Роспотреб

Как сообщили в Роспотребнадзоре, противочумной институт в Иркутске проверили две комиссии. Специалисты выяснили, что при работе с патогенами аварийный ситуаций не было, требования безопасности соблюдались в полном объеме.

Ранее стало известно о случае внебольничной пневмонии неустановленной этиологии у сотрудницы института, которая погибла. На фоне этой информации специалисты провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В регионе исследовали возможные контакты заболевшей. Медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактировавших с ней людей. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, у них не выявили.

В рамках проверки специалисты провели почти 5 тысяч лабораторных исследований. Опасных патогенных микроорганизмов обнаружено не было. Санитарно‑эпидемиологическая обстановка в Иркутске и области признана стабильной.

Роспотребнадзор также уточнил, что заболевшая лаборантка была привита и имела иммунитет к инфекциям, с которыми работала. Об этом пишет Ugra-news.ru.

Информацию о ситуации российское ведомство направило во Всемирную организацию здравоохранения в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. ВОЗ также подтвердила отсутствие санитарно-эпидемиологических рисков в связи с этим случаем.

Напомним, на фоне произошедшего в Сети появилось много страшных слухов – инфекционист высказался о ситуации. Также стало известно, что россияне бросились скупать маски чумного доктора – спрос взлетел более чем на 500%.