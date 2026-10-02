Подозрение на чуму: в Сибири изолировали 200 "контактных" человек после смерти сотрудницы института

Пациентку выявили 29 сентября и госпитализировали в Шелеховскую районную больницу. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на свои источники, речь о 27-летней Дарье Ш., лаборанте противочумного института, которая контактировала с опасными бактериями; 1 октября она скончалась. Анализы показали наличие возбудителя чумы. Губернатор Игорь Кобзев провёл внеочередное заседание с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Установлены минимум 197 контактировавших с погибшей: 189 госпитализированы, восемь оставались вне стационаров. 114 человек – в одном медучреждении, 63 – в другом, 12 – в противочумном институте. У части есть симптомы, но выводов о заражении нет. Кобзев заявил: у контактных лиц признаков болезни не было, анализы отрицательные.

Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что инфекция, скорее всего, не чума: очаги под наблюдением, активность переносчиков снижается. Даже при подтверждении риск распространения невелик – чума лечится антибиотиками. Врач Андрей Поздняков напомнил: возбудитель – бактерия Yersinia pestis, человек заражается через укусы блох или контакт с тканями больных животных.

При этом в соцсетях и ряде СМИ распространяется версия,. что незадолго до своей болезни погибшая сибирячка была в командировке в Бурятии, где на границе с Монголией зафиксирован природный очаг чумы.