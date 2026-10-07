Паника из-за чумы: смерть лаборантки в Иркутске породила страшные слухи – что говорят врачи

Смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института вызвала волну слухов. В Сети появились версии о якобы разбитой пробирке с возбудителем чумы, закрытых на карантин больницах и сотнях людей под наблюдением. Однако доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с "Радио 1" призвал не делать поспешных выводов.

– Надо все слухи неспециалистов отсечь и забыть, потому что люди по разным мотивам это разносят. Роспотребнадзор в этом плане ответственен за ситуацию, и он главный в расследовании и в предотвращении всех возможных последствий. Надо дождаться окончательного сообщения комиссии Роспотребнадзора, – подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что Иркутский противочумный институт относится к числу ведущих специализированных учреждений страны, а работа с особо опасными инфекциями там проводится с соблюдением строгих мер безопасности.

– Если происходит авария, то человека заливают раствором, он никуда не выходит. Если даже капля из шприца упала на стол, это считается авария, и все меры предосторожности работают. Не говоря о том, что человек одет в противочумный костюм, который сам по себе исключает заражение, – объяснил эксперт.

Жемчугов также обратил внимание на то, что специалисты пока осторожно говорят о возможной пневмонии.

– Никто не исключает, что в природе может появиться нечто опасное. Все контактные изолируются, проводится диагностика, пытаются выделить культуру, и если чума, то есть вакцина. Эта девушка 100% вакцинирована, потому что все, кто работают, вакцинируются. И вероятность того, что она погибнет, была очень-очень маленькая, – рассказал он.

Инфекционист добавил, что при подтверждении чумы действуют строгие противоэпидемические меры: карантин, наблюдение в течение нескольких инкубационных периодов и вакцинация.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Сибири изолировали 200 "контактных" человек после смерти сотрудницы института. Роспотребнадзор опроверг чуму, но больницы закрыли на карантин.