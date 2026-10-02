В Сибири сотрудница института чумы умерла от чумы – подробности

В Иркутской области работница противочумного института умерла от легочной чумы. После произошедшего районную больницу закрыли на карантин. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным канала, перед заболеванием женщина находилась в командировке в Бурятии. Ранее там обнаружили природный очаг чумы недалеко от границы с Монголией. Основными переносчиками инфекции были суслики.

– Для Иркутской области это первый случай заболевания за десять лет, – пишет Baza.

Отмечается, что женщина работала в одном из отделов противочумного института, где вместе с ней находился еще один сотрудник. У второго работника инфекцию не выявили.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства заражения и проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Кузбасса напоминал жителям региона об опасности чумы.