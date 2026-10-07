Дикий ажиотаж: россияне бросились скупать маски чумного доктора

В России более чем на 500% за неделю выросли продажи масок чумного доктора. Необычный всплеск спроса связывают с вирусным трендом в соцсетях, где пользователи начали массово снимать ролики в образе средневекового лекаря. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

– Необычный всплеск спроса разогнал вирусный тренд в соцсетях, – написали в канале.

После появления роликов маски набрали популярность на маркетплейсах.

Как пишет URA.RU, самые простые модели стоят около 400 рублей, а цена отдельных вариантов доходит до 18,5 тысячи рублей. Тем, кто хочет собрать полноценный образ, придется потратить примерно 10 тысяч рублей. В такой комплект входят мантия, шляпа и перчатки.

Отмечается, что продавцы быстро отреагировали на повышенный интерес. С начала октября на маркетплейсах появилось большое количество новых карточек с масками и костюмами чумного доктора.

Напомним, вирусный тренд появился на фоне сообщений о предполагаемом случае особо опасной инфекции в Иркутской области. Ранее стало известно о смерти сотрудницы противочумного института, которая, по сообщениям СМИ, заразилась легочной чумой. После случившегося 200 "контактных" человек изолировали. Позже Роспотребнадзор опроверг чуму, но больницы закрыли на карантин. В Сети распространилось много страшных слухов – инфекционист высказался о произошедшем.