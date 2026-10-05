Загадочная смерть лаборантки в институте Иркутска: что известно и что говорят власти

Что произошло

В Иркутской области не стало молодой работницы противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Погибшая – Дарья Шипилова, 27–28 лет, лаборант. Имя приводится со ссылкой на источники.

Девушку привезли в Шелеховскую районную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Сначала заподозрили тяжёлую форму COVID-19. Пациентку подключили к ИВЛ, но спасти не смогли.

Официальная версия и опровержение

Поначалу власти диагноз не озвучивали – говорили о подозрении на "особо опасную инфекцию". Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что жизнь женщины унесла чума. В СМИ писали о лёгочной форме.

Позже Роспотребнадзор версию с чумой опроверг. Там заявили, что сотрудница умерла от "пневмонии неустановленной этиологии". В анализах не нашли микроорганизмов, связанных с работой в институте. Среди контактных за десять дней никто не жаловался на инфекционные симптомы. Обстановку в Иркутске и Шелехове назвали спокойной.

Версии заражения

Откуда пришла инфекция, пока непонятно. Сначала писали, что незадолго до болезни сотрудница могла уехать в командировку в Бурятию – там у границы с Монголией есть природные очаги чумы. Но глава Бурятии это отверг: погибшая в республику не приезжала, да и очагов там сейчас нет.

Есть и другая версия – возбудитель попал в лабораторию. По данным "Людей Байкала", 25 сентября Шипилова могла разбить пробирку с возбудителем чумы, после чего ей стало плохо. Mash писал, что она работала с заражёнными животными из Забайкалья и изучала чувствительность Yersinia pestis к антибиотикам. Официально это не подтверждено.

Кто под наблюдением

Специалисты нашли всех, кто мог контактировать с заболевшей. По данным РЕН ТВ, под наблюдением оказались 189 человек: 114 – в одной больнице, 63 – в другой, ещё 12 – в противочумном институте. По другим данным, контактных было 197.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у контактных нет симптомов, а анализы отрицательные. При этом некоторые СМИ писали, что часть людей жалуется на недомогание – симптомы могут быть неспецифическими, как при ОРВИ.

Карантин вопреки опровержению

Несмотря на официальные заявления, в Иркутске закрыли на трёхнедельный карантин несколько больниц: городские клинические №1, 3, 10, Ивано-Матренинскую детскую и как минимум один роддом. В закрытых стационарах пациентов не выпускают, родственников не пускают, разрешены только передачки.

Ранее на карантин закрыли Центральную районную больницу в Шелехове, а местный алюминиевый завод ввёл масочный режим. В Шелеховской райбольнице с 1 октября в части отделений приостановили приём и выписку, поликлиника работает.

В регион приехала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вместе с губернатором она провела внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Утвердили план противоэпидемических действий.

Противоречия в заявлениях

Иркутские врачи в кулуарах открыто говорят о чуме, но в документах диагноз не фигурирует. Региональные власти тоже не делают официальных заявлений. 2 октября губернатор Кобзев заявил, что ситуация с "особо опасной инфекцией" под контролем, но чуму открыто не упомянул. 3 октября администрация Байкальска призвала не ездить в Шелехов из-за чумы – но через два часа публикацию удалили.

Академик РАН Геннадий Онищенко усомнился, что женщина умерла от чумы. По его словам, в Бурятии уже снег, а переносчики – грызуны и блохи – в это время неактивны. Он добавил, что даже при подтверждении диагноза вспышки не будет: очаги контролируют, а чуму лечат антибиотиками.

Что такое чума и как она передаётся

Чума – инфекция, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Она поражает грызунов, сусликов, мышей, крыс и паразитирующих на них блох. Люди заражаются при укусах блох или при контакте с заражёнными животными.

Основной механизм бубонной чумы – укус блохи. Бактерия попадает в организм, движется по лимфатической системе до ближайшего узла и размножается там. Узел воспаляется – образуется "бубон".

При контакте с заражённым животным заразиться можно через повреждённую кожу при разделке тушки. Так чаще всего болеют охотники и промысловики сурков в эндемичных районах.

Воздушно-капельным путём инфекция передаётся при лёгочной форме: больной кашляет и чихает, выделяя бактерии. Это самая опасная форма, инкубационный период – от 1 суток. От человека к человеку бубонная чума передаётся крайне редко.

Формы, симптомы и лечение

Бубонная чума – самая распространённая. Симптомы появляются через несколько часов или до 12 дней: озноб, жар до 41°C, учащённое сердцебиение, падение давления, головная боль, слабость, тошнота, рвота. Лимфоузлы в паху или подмышкой воспаляются и могут превращаться в гнойные раны.

Лёгочная чума – самая тяжёлая. Развивается стремительно: одышка, кашель, иногда с кровью в мокроте. Без раннего лечения почти всегда заканчивается смертью.

Септическая чума – бактерии попадают в кровоток. Может сопровождаться болью в животе, шоком и кровотечениями.

По данным ВОЗ, летальность бубонной чумы – 30–60%, а лёгочная без лечения всегда смертельна. Но при своевременной антибактериальной терапии большинство пациентов излечивается. Чума хорошо лечится обычными антибиотиками на ранних стадиях.

Где сохраняются природные очаги

В России 11 природных очагов чумы, за ними ведут постоянный надзор: Северный Кавказ, Алтай, Тыва, Забайкалье. В 2025 году заражённых животных нашли в трёх очагах – Центрально-Кавказском высокогорном, Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном. Локальные эпизоотии были в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай и Тыве.

С 2017 года случаев заражения людей чумой в России не регистрировали, хотя очаги активны. Противочумная служба – это центр, 12 станций и 5 НИИ.

Что происходит в мире

В 2025 году чуму регистрировали в четырёх странах: в ДР Конго – 41 случай и 2 смерти, на Мадагаскаре – 18 и 7, в США – 5 и 1, в Монголии – 3 и 1. Всего за год – 67 случаев, 11 смертей. В 2026-м первый случай зафиксировали в США, в Аризоне. Большинство случаев в мире – в африканских странах.

Профилактика

В эндемичных районах не стоит трогать трупы павших животных, нужно пользоваться средствами от блох, избегать ночёвок у нор грызунов, хранить продукты закрытыми, следить за здоровьем питомцев. Есть противочумная вакцина – она показана людям на энзоотичных территориях и специалистам, работающим с культурами возбудителя.

Ситуация в Иркутской области остаётся противоречивой. Роспотребнадзор настаивает на "пневмонии неустановленной этиологии", но масштабный карантин и осторожные формулировки властей говорят о серьёзности. Чума остаётся опасной, но излечимой при своевременной диагностике, а природные очаги в России контролируются.