Самую длинную лестницу России захватили медведи: сибирякам закрыли проход из-за нашествия хищников

Торгашинская лестница в Красноярске, считающаяся самой длинной в России, пока недоступна для посетителей из-за появления хищников. Как рассказали в городской администрации, рядом уже разместили предупреждающую табличку.

Лестница начала работать 1 декабря 2021 года. Она насчитывает 1683 ступени, протяжённость всего маршрута составляет 1200 метров, а разница высот доходит до 240 метров. Дорога наверх занимает примерно 40 минут, на спуск требуется около 20. Об этом пишет издание "КП-Красноярск".

Отмечается, что ранее из-за медведей временно ограничили доступ посетителей в национальный парк "Красноярские Столбы".

В 2026 году необычно высокая активность бурых медведей отмечается не только в Красноярском крае, но и в Кузбассе. Животные всё чаще заходят в населённые пункты и почти не стесняются людей.

Так, в субботу вечером медведь пробежал по Кемерово. На следующий вечер жители города вновь рассказали о замеченном звере, однако Минлесхоз эту информацию не подтвердил. На поиски животного отправились восемь мобильных оперативных групп, в распоряжении которых были два дрона с тепловизорами. Использование беспилотников и тепловизионного оборудования помогло добиться результата и найти косолапого.

А недавно выяснилось, что единственное безопасное место в Кузбассе сдалось под натиском медведей.