"За зиму съели более 100 человек": в Кемерове биолог рассказал, чем опасны шатуны

Угроза медведей-шатунов в Кузбассе вполне реальна, рассказал сайту VSE42.Ru кемеровский биолог Николай Скалон. Он пояснил, что из-за неурожая орехов медведям сложнее запасать жир на зиму, оттого звери активно ищут любое пропитание. Большинство особей всё же сможет впасть в спячку, но не все. Растительной пищи в зимней лесу практически нет, потому всеядный хищник переключится на цели из плоти и крови.

Жертвами могут стать как лоси с кабанами, так и более мелкие сородичи, домашний скот и люди.

– Шатуны представляют огромную опасность. В 1962 году в Иркутской области за зиму съели более 100 человек. Поэтому шатунов необходимо уничтожать, – сказал Николай Скалон.

Привлекают мишек также остатки еды, мусорки и ягоды в огородах.

При встрече с медведем важно помнить главные правила. Нельзя смотреть зверю в глаза, поворачиваться спиной и убегать. Вместо этого надо кричать, стучать чем-нибудь по металлу, сигналить. На прогулку в лес обязательно брать с собой перцовый баллончик.

Напомним, вечером в субботу по Кемерову пробежался медведь. Вечером в воскресенье горожане снова сообщили о появлении косолапого, но Минлесхоз это опроверг. Искали мишку восемь оперативных мобильных групп, вооружённых двумя дронами с тепловизорами. Утром в понедельник выяснилось, что медведь убежал за трассу около Новостройки.