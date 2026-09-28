Не только медведи: какие ещё звери угрожают кузбассовцам – как спасаться

Помимо медведей кузбассовцам нужно опасаться лосей и кабанов, рассказал сайту VSE42.Ru заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон. Более агрессивно ведут себя сейчас лоси, так как у них период гона.

– У лосей сейчас гон, могут повести себя агрессивно. Главное правило – не лезть к ним обниматься, иначе лягнёт так, что вплоть до смертельного исхода. Вообще этот зверь неповоротливый. Если бежит на вас, нужно укрыться за деревом, – сказал биолог.

У кузбасских кабанов гон начнётся чуть позже – примерно с ноября по январь. В период размножения самцы ведут себя буйно, они выходят на открытую местность в поисках самок и могут напасть на человека. При встрече с таким драчуном Николай Скалон советует забраться на дерево – лазать секачи не умеют.

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