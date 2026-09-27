В Кемерове срочно ищут медведя с помощью беспилотников – видео

Косолапого в Кемерове и окрестностях ищут с применением беспилотников и тепловизоров, сообщили сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.

– Сегодня патрулирование окрестностей проводят уже 8 мобильных групп в составе которых сотрудники полиции, ГО и ЧС, наши инспекторы, используют 2 квадрокоптера с тепловизорамии высоко проходимую технику, – сказали в министерстве.

Процесс запуска дронов сняли на видео.

Территорию будут осматривать до тех пор, пока окончательно не будет подтверждено, что угрозы нет.

Ведомство подчёркивает, что медведя в черте Кемерова не нашли.

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что медведь вечером в воскресенье якобы снова пришёл на бульвар Строителей, однако Минлесхоз это опроверг.