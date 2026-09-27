В Кемерове срочно ищут медведя с помощью беспилотников – видео

В Кемерове заметили дикого медведя, в связи с чем специалисты запустили в небо дроны.
Косолапого в Кемерове и окрестностях ищут с применением беспилотников и тепловизоров, сообщили сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.
– Сегодня патрулирование окрестностей проводят уже 8 мобильных групп в составе которых сотрудники полиции, ГО и ЧС, наши инспекторы, используют 2 квадрокоптера с тепловизорамии высоко проходимую технику, – сказали в министерстве.
Процесс запуска дронов сняли на видео.
Территорию будут осматривать до тех пор, пока окончательно не будет подтверждено, что угрозы нет.
Ведомство подчёркивает, что медведя в черте Кемерова не нашли.
Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что медведь вечером в воскресенье якобы снова пришёл на бульвар Строителей, однако Минлесхоз это опроверг.