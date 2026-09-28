Происшествия

Медведь замечен: поиски с тепловизорами и дронами в Кемерове дали результат

Инспекторы рассказали о результатам поиска дикого медведя в Кемерове и окрестностях.

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Гостя из тайги удалось заметить на юго-восточной окраине областного центра, сообщил утром в понедельник министр областного министерства лесного комплекса и охотхозяйства Евгений Бойко.

– Сегодня утром, 28 сентября, в последний раз медведя видели на федеральной трассе за пределами Новостройки, – сказал Бойко.

Инспекторы и стражи порядка продолжат работу по предотвращению появления хищников в черте города, пока не удостоверятся, что угроза миновала.

Напомним, вечером в субботу по Кемерову пробежался медведь. Вечером в воскресенье горожане снова сообщили о появлении косолапого, но Минлесхоз это опроверг. Искали мишку восемь оперативных мобильных групп, вооружённых двумя дронами с тепловизорами.

Фото\Видео: Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
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