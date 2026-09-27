В Кемерове медведь устроил забег по бульвару строителей - видео

Кемеровчан взбудоражили публикации с медведем в городе. На одном из видео, которое появилось в сети, молодой человек идёт ночью по улице. Судя по кадрам, он замечает зверя и бросается бежать со всех ног. Очевидцы пишут, что парень, наверное, никогда так быстро не бегал.

Позже, медведь которого заметили на бульваре Строителей в Кемерове, устроил забег по дворам. По словам очевидцев, хищник обошёл район: пробежал вдоль дома №59/2, затем свернул между домами 59/2 и 63, обогнул дом №63. А во дворе уже встретился с человеком.

– Мне страшно теперь вообще из дома выходить, – написала обеспокоенная горожанка.

Появление медведя в жилом районе серьёзно обеспокоило жителей Кемерова. Люди опасаются, что при следующей встрече с хищником рядом может оказаться ребёнок или другой человек, который не успеет вовремя отойти или убежать.