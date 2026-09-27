В Кемерове медведь устроил забег по бульвару строителей - видео

В соцсетях Кемерова появились тревожные публикации о медведях. Если раньше хищников замечали в основном на юге Кузбасса, то теперь они добрались до областного центра.
Кемеровчан взбудоражили публикации с медведем в городе. На одном из видео, которое появилось в сети, молодой человек идёт ночью по улице. Судя по кадрам, он замечает зверя и бросается бежать со всех ног. Очевидцы пишут, что парень, наверное, никогда так быстро не бегал.
Позже, медведь которого заметили на бульваре Строителей в Кемерове, устроил забег по дворам. По словам очевидцев, хищник обошёл район: пробежал вдоль дома №59/2, затем свернул между домами 59/2 и 63, обогнул дом №63. А во дворе уже встретился с человеком.
– Мне страшно теперь вообще из дома выходить, – написала обеспокоенная горожанка.
Появление медведя в жилом районе серьёзно обеспокоило жителей Кемерова. Люди опасаются, что при следующей встрече с хищником рядом может оказаться ребёнок или другой человек, который не успеет вовремя отойти или убежать.
Позже появились другие публикации с камер видеонаблюдения. На кадрах медведь бродит по парковке, где также находится человек. В соцсетях отметили, что Минлесхоз Кузбасса подтвердил информацию о хищнике в городе. А также сообщил, что он уже покинул город.
Как сообщили в ведомстве, ночью на место выезжала мобильная оперативная группа. Специалисты продолжают патрулировать окрестности, пока не убедятся, что угроза отсутствует.
– Это потенциальный шатун, большая угроза, – написал один из читателей в комментариях.
Ранее VSE42 cообщал, могут ли в Кузбассе этой зимой появиться медведи-шатуны.