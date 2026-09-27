Кемеровчане заявили о повторном приходе медведя в город – службы сообщили иное

Вечером в воскресенье, 27 сентября, на бульваре Строителей в областном центре якобы опять заметили косолапого, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Кузбасс".

– Просьба до позднего вечера детей не отпускать на улицу... Медведь вчерашний не ушёл, 20 мин назад в (магазин) забежали – прятались, он в сторону Металки побежал, к 71 дому (авторский стиль сохранён – прим.ред.), – сказал кемеровчанин.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлены инспекторы. По словам автора, ролик снят около дома №69.

В городской администрации сообщили, что в Ленинском районе идут поиски медведя в связи с сообщениями от очевидцев.

– Поисковые мероприятия проводит мобильная группа Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. В составе группы также правоохранители и сотрудники управления ГО и ЧС, – сказали в мэрии.

Кемеровчан при появлении медведей в городе просят звонить 112.

Вместе с тем Минлесхозе сайту VSE42.Ru пояснили, что никакого медведя вечером в воскресенье замечено не было. Нет хищника и на видео из соцсетей.

– На видео об очередном инциденте с медведем в Кемерово, появившемся вечером 27 сентября, показали, как мобильные группы патрулируют местность, медведь на видео отсутствует. Просим не распространять неподтвержденную информацию, – сказали в ведомстве.

Собеседник заверил, что инспекторы патрулируют территорию с вечера субботы, медведей в городе не замечено.

Напомним, минувшим вечером на бульваре Строителей в Кемерове бегал медведь. Мэрия позже сказала, что зверь убежал за город к болотам.