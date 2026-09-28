Единственное безопасное место в Кузбассе сдалось под натиском медведей

В лес ходить опасно – с таким предупреждением к жителям Топкинского округа обратился глава муниципалитета Сергей Фролов. Он написал об этом в своих соцсетях.

По его словам, медведи в лесных массивах стали появляться всё чаще. Поэтому жителей временно просят не посещать лес. Походы учащихся тоже отменены.

– Просим родителей и педагогов отнестись к этому требованию с пониманием, – подчеркнул глава Топкинского округа Сергей Фролов.

Под запрет попали и привычные лесные занятия. Грибы и ягоды собирать нельзя, на охоту, рыбалку или просто прогулку тоже лучше не отправляться. А к местам, где были замечены медведи, и вовсе просят не приближаться.

Особое внимание – жителям сельских населённых пунктов. Рядом с лесом и на окраинах нужно быть особенно осторожными. Детей без присмотра оставлять нельзя.

Если медведь всё-таки попался на глаза, правила такие:

не подходить к животному;

не пытаться его прогнать или привлечь внимание;

спокойно отойти в безопасное место и сразу позвонить по номеру 112.

Диспетчеру нужно сообщить точное место встречи и направление, куда двинулся зверь. Решать проблему самостоятельно не стоит – это опасно.

Глава округа попросил жителей соблюдать осторожность и предупредить близких, особенно детей и пожилых людей. При обнаружении медведя – незамедлительно звонить 112.

Ирония в том, что ещё недавно всё было иначе. Как сообщал VSE42.RU, министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса называло Топкинский район единственным местом, где можно спокойно собирать грибы без медведей. Там, по данным ведомства, уродилось много опят, а хищников не было. Теперь и это убежище пало.