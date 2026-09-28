Единственное безопасное место в Кузбассе сдалось под натиском медведей

Единственное место в Кузбассе, где не боялись медведей, сдалось: глава Топкинского округа запретил жителям ходить в лес.
В лес ходить опасно – с таким предупреждением к жителям Топкинского округа обратился глава муниципалитета Сергей Фролов. Он написал об этом в своих соцсетях.
По его словам, медведи в лесных массивах стали появляться всё чаще. Поэтому жителей временно просят не посещать лес. Походы учащихся тоже отменены.
– Просим родителей и педагогов отнестись к этому требованию с пониманием, – подчеркнул глава Топкинского округа Сергей Фролов.
Под запрет попали и привычные лесные занятия. Грибы и ягоды собирать нельзя, на охоту, рыбалку или просто прогулку тоже лучше не отправляться. А к местам, где были замечены медведи, и вовсе просят не приближаться.
Особое внимание – жителям сельских населённых пунктов. Рядом с лесом и на окраинах нужно быть особенно осторожными. Детей без присмотра оставлять нельзя.
Если медведь всё-таки попался на глаза, правила такие:
- не подходить к животному;
- не пытаться его прогнать или привлечь внимание;
- спокойно отойти в безопасное место и сразу позвонить по номеру 112.
Диспетчеру нужно сообщить точное место встречи и направление, куда двинулся зверь. Решать проблему самостоятельно не стоит – это опасно.
Глава округа попросил жителей соблюдать осторожность и предупредить близких, особенно детей и пожилых людей. При обнаружении медведя – незамедлительно звонить 112.
Ирония в том, что ещё недавно всё было иначе. Как сообщал VSE42.RU, министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса называло Топкинский район единственным местом, где можно спокойно собирать грибы без медведей. Там, по данным ведомства, уродилось много опят, а хищников не было. Теперь и это убежище пало.