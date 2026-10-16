Мохнатый грациозный красавец вышел к кемеровчанам из леса – умилительное видео

В Кедровке заметили мохнатого грациозного красавца. Об этом рассказал подписчик паблика "Инцидент Кемерово" в пятницу.

– Вот такого зверька заметили в жилом районе Кедровка – читатель делится кадрами, – гласит публикация.

На кадрах запечатлено, как хищник вальяжно гуляет около лавочки, проверяет коробку из-под сока, а потом что-то подбирает с асфальта и удирает.

Комментаторы опознали в пушистом зверьке соболя. Также сообщают, что видели недавно такого в Денисово. А ещё советуют присматривать за домашней птицей, так как голодный зверь вполне может заинтересоваться аппетитной курочкой.