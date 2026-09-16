Кладбищенский шведский стол для медведей: россиян призвали не оставлять сладости на могилах

В Бурятии, Лангепасе, Междуреченске и на Сахалине власти просят жителей временно не посещать кладбища и пригородные леса. Причина – участившиеся выходы медведей к людям. Хищников привлекают сладости и другие продукты, которые посетители оставляют на могилах.

Специалист новосибирского "Центра реабилитации диких животных" Алиса Богомолова в беседе с Om1 Новосибирск призвала россиян полностью отказаться от традиции оставлять еду на захоронениях. Это важно по двум причинам:

Угроза жизни. Оставленная пища привлекает крупных и опасных хищников к населенным пунктам.

Оставленная пища привлекает крупных и опасных хищников к населенным пунктам. Вред мелким животным и экологии. Конфеты и печенье едят белки, ежи и лисицы. Эта пища вредит их здоровью. Кроме того, звери разносят фантики и пластик далеко в лес, создавая свалки.

– Нами было замечено, как другие животные растаскивают эту неподходящую для них еду. Белки, ежи, лисицы – животные, которые более-менее всеядны и которым по какой-то причине чуть более голодно, чем обычно. Они могут растаскивать, пробовать, закапывать, бросать, – отметила эксперт.

Осенью активность диких животных традиционно возрастает. Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность и не создавать искусственные кормовые базы для зверей.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в Кузбассе медведи отправили школьников по домам.