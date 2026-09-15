В ХМАО возле кладбища сбили медведя

В Нижневартовске у кладбища сбили медведя. Очевидцы сняли видео сразу после аварии: на кадрах видно, что животное оставалось живым.

– Сразу после ДТП мишка был еще жив, – сообщили подписчики портала NV86.

Что произошло с медведем после аварии, неизвестно, пишет Muksun.fm.

При этом встречи с косолапыми в этом районе уже случались. Ранее местные жители неоднократно замечали на кладбище медведицу с медвежатами. Семья приходила туда в поисках еды – звери лакомились продуктами, которые люди оставляли на могилах.

Недавно в Кузбассе произошла похожая авария – медведя сбили на трассе. Вообще с начала года на дорогах Кузбасса уже зарегистрировали 253 наезда на животных.