Медведь задрал пожилого грибника в Сибири

Первая трагедия случилась в субботу в Киренском районе Иркутской области. Пожилой грибник уехал на мотоцикле из села Алымовка в лес, но домой вовремя не вернулся. Родственники забили тревогу и вместе с охотниками начали поиски.

Мотоцикл мужчины обнаружили на лесной дороге. Рядом находился медведь, а неподалеку лежало растерзанное тело пенсионера. Хищника ликвидировали.

Второе нападение произошло в Нижнеудинском районе. Косолапый вышел в деревню УК-Бадарановка, забрался на местную ферму и начал давить свиней.

Зверя заметил работник фермы и попытался прогнать его палкой. В ответ медведь набросился на мужчину. Он получил глубокие раны ноги и плеча.

В региональном ГУ МВД отметили, что люди нередко сами пренебрегают правилами безопасности и пытаются приблизиться к опасным хищникам. В населенных пунктах, где существует угроза выхода медведей, регулярно проводят профилактические мероприятия. Об этом пишут sibnovosti.ru.

Ранее матерые медведи-мигранты устроили жуткий беспредел в Кузбассе. Власти назвали причину нашествия хищников в Кемеровской области.