Общество

Школьников в кузбасском городе разрешили перевести на дистант из-за медведей

Родители в Мысках могут временно перевести ребенка на дистанционное обучение из-за выхода медведей к людям.

Глава Мысков Евгений Тимофеев сообщил, что родители могут временно перевести детей на дистанционное обучение.

– В связи с выходом медведей к людям и для обеспечения безопасности детей у вас есть возможность временно перевести ребёнка на дистанционное обучение, – написал мэр в своих соцсетях.

Чтобы воспользоваться этой мерой, достаточно написать заявление на имя директора школы. В нем нужно указать причину – угроза безопасности по месту проживания.

Все интересующие вопросы можно задать классному руководителю или в администрации школы.

Напомним, режим повышенной готовности из-за медведей ввели на пяти территориях Кузбасса. Местных жителей призывают сейчас не ходить в леса.

Причина выхода медведей к людям – массовая миграция из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области. Подробнее об этом мы рассказывали ранее.

Фото: нейросеть
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