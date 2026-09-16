Школьников в кузбасском городе разрешили перевести на дистант из-за медведей

Глава Мысков Евгений Тимофеев сообщил, что родители могут временно перевести детей на дистанционное обучение.

– В связи с выходом медведей к людям и для обеспечения безопасности детей у вас есть возможность временно перевести ребёнка на дистанционное обучение, – написал мэр в своих соцсетях.

Чтобы воспользоваться этой мерой, достаточно написать заявление на имя директора школы. В нем нужно указать причину – угроза безопасности по месту проживания.



Все интересующие вопросы можно задать классному руководителю или в администрации школы.

Напомним, режим повышенной готовности из-за медведей ввели на пяти территориях Кузбасса. Местных жителей призывают сейчас не ходить в леса.

Причина выхода медведей к людям – массовая миграция из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области. Подробнее об этом мы рассказывали ранее.