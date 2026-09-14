Очередной отстрел: агрессивную медведицу застрелили возле сибирской деревни

Возле деревни Казанка в Новосибирской области охотники застрелили медведицу, которая приблизилась к людям. Хищница проявляла агрессию, пишет издание Om1 Новосибирск со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что другого медведя увидели недалеко от деревни Южино. Жители оповестили о появлении хищников оперативные службы, а также предупредили соседей. Дальнейшая судьба зверя пока неясна.

До этого в регионе начали отстрел животных из-за участившихся случаев появления бурых медведей рядом с людьми. Группы охотников с собаками выезжали в деревни Пономарёвка, Амба, Марчиха и посёлок Восход. В ходе тех мероприятий были застрелены четыре медведя.

Непростая ситуация с медведями наблюдается и в Кузбассе. Был введен режим повышенной готовности на пяти территориях Кузбасса. Из-за массового нашествия бурых хищников жителям области запретили ходить в леса. Однако для любителей "тихой охоты" осталось одно место в регионе, где можно не бояться встречи с медведями.