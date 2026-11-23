К инфаркту у актера Никиты Джигурды могли привести сильные переживания или чрезмерная физическая активность. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru высказала семейный врач Анастасия Самойлова. Она отметила, что повышенное давление и высокий уровень холестерина тоже увеличивают риск.

По словам медика, чаще всего к инфаркту миокарда приводит атеросклероз коронарных артерий: год за годом на сосудистых стенках накапливаются холестериновые бляшки. При повреждении артерии в этом участке может появиться тромб, который блокирует движение крови. В результате часть сердечной мышцы остается без кислорода, и ее клетки начинают отмирать, отметила врач.

Среди факторов риска – возраст, повышенное артериальное давление, избыток холестерина, сахарный диабет, ожирение и нехватка движения.

– Это возможные причины, почему Джигурда мог заболеть. Сильный стресс и чрезмерная физическая нагрузка также могут спровоцировать инфаркт у человека с уже пораженными сосудами, но редко бывают единственной причиной, – сказала Самойлова.

Врач обратила внимание, что шоумену уже 65 лет, а с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. При этом выяснить, что именно привело к инфаркту, получится лишь по итогам обследования. Для этого, уточнила специалист, нужно оценить данные коронарографии и анализов, а также разобраться в истории болезни пациента.

Ранее жена актера сообщила, что Джигурду госпитализировали с инфарктом. Ситуацию прокомментировала и подруга артиста, балерина Анастасия Волочкова.