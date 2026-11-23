Как сообщает Mash, 65-летний Никита Джигурда ранее не жаловался на здоровье и продолжал активно сниматься в различных шоу. Однако в загородном доме в Подмосковье, где артист живет с супругой Мариной Анисиной, около восьми утра ему резко стало плохо. Жена вызвала скорую помощь, и медики доставили Джигурду в больницу.

По данным канала, проблемы со здоровьем начались у артиста после первой в жизни игры в падел в Екатеринбурге. Незадолго до этого он ездил в город на встречу к друзьям, а вскоре у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Источник отмечает: 65-летний артист и раньше страдал гипертонией, однако после матча давление стало подскакивать до 230. Три ночи подряд он не мог уснуть, а препараты не помогали привести показатели в норму.

Сегодня утром состояние Джигурды резко ухудшилось. Врачи сделали ЭКГ и диагностировали инфаркт. В больницу артист поступил в 9:30. Сейчас Никита Джигурда находится в реанимации.