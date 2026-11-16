Народные новости

В Кемерове автобус "снёс морду Марку" – кадры с места

В областном центре не поделили выезд с остановки легковушка и пассажирский автобус.

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Утром в понедельник, 16 ноября, в Кемерове на улице 50 лет Октября – на пересечении с улицей Ноградской и недалеко от проспекта Советского – автобус протаранил японскую иномарку, рассказал сайту VSE42.Ru очевидец.

– Автобус снёс морду Марку, – сказал собеседник.

Судя по кадрам, водитель Toyota Mark II выезжал с прилегающей проезжей части, и в тот момент на него наехал автобус №27, отъезжавший от остановки.

Иномарке от удара смяло перед, у неё отвалился бампер и погнулся капот. У автобуса разбилась фара.

О наличии пострадавших свидетель не знает.

видео: VSE42.Ru
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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