В беседе с изданием "Газета.Ru" Анастасия Волочкова рассказала, что пытается узнать, как чувствует себя Никита Джигурда, после сообщений о его госпитализации. Как отметила балерина, на здоровье шоумен не сетовал.

– Я связалась с главным врачом Боткинской больницы, чтобы все узнать. Мне звонят сейчас все, зная, что мы дружим. Мы недавно с ним общались, он ни на что не жаловался вообще. Здоровый человек. Летом встречались в проекте "Звезды под капельницей", – поделилась Волочкова.

Она также рассказала, что волнуется за артиста и пока ждет подробностей от главврача.

Утром 23 ноября шоумена Никиту Джигурду госпитализировали. Его супруга подтвердила случившееся. По информации Mash, шоумен оказался в реанимации после игры в падел.