На Томи замечены "блинчики", рассказала в воскресенье, 22 ноября, подписчица тг-канала "Кемерово №1".

– Томь покрылась ледяными блинами, – сказала автор поста.

Судя по кадрам, вода покрыта загадочными блинчиками, похожими на замороженных медуз.

Редкое природное явление называется блинчатый лёд. Для его появления должны совпасть несколько факторов: снег, мелкие волны, минусовая температура воздуха и околонулевая температура воды. В таких условиях ледяная крошка задерживается на поверхности воды и собирается в концентрические круги. Как раз такие условия бывают в предзимье.

Обычно блинчатый лёд быстро пропадает. По народной примете, такое явление обычно предшествует ледоставу – реки вот-вот покроются постоянным слоем льда.