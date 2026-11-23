О госпитализации Никиты Джигурды РИА "Новости" рассказала его супруга. По ее словам, артиста доставили в реанимацию на машине скорой помощи с инфарктом. В медицинское учреждение его привезли в 9:30 утра.

Жена Джигурды также уточнила, что телефона с собой у него нет, поэтому узнать о его состоянии она сможет, только позвонив в больницу через пару часов. Сейчас, по ее словам, врачи занимаются артистом.

– Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются, – цитирует издание заявление супруги артиста.

Официальных комментариев от медицинского учреждения пока не поступало.