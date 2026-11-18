На стадионе 58-й школы в Кемерове – на улице Ворошилова, 18Д – утром в среду заметили зайца. Местный житель заснял бодрого визитёра из тайги на камеру и поделился видео в соцсетях.

Судя по кадрам, ушастый любитель морковки резво носился по территории школы. Куда заяц двинулся потом, автор видео не уточнил.

Комментаторы умилились увиденному и вспомнили свежий мем из TikTok о зайцах – серию видео со сгенерированными ИИ животными и закадровым голосом, который спрашивает "Почему тут зайцы?". Также кемеровчане радуются, что к ним пришёл безобидный пожиратель капусты, а не злой голодный медведь.

Иногда зайцы попадают в Кузбассе в курьёзные ситуации – например, проваливаются в колодцы.