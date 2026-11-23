С 19 декабря 2026г. по 17 января 2027г. в Кемеровском государственном цирке заслуженный артист России Гия Эрадзе и Российская государственная цирковая компания представляют легендарное беспрецедентное шоу "5 континентов".
В канун Нового года легендарный продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" вновь отправляется в Кемерово! Вот уже несколько лет подряд в преддверии главного зимнего праздника заслуженный артист РФ Гия Эрадзе дарит жителям и гостям столицы Кузбасса масштабное цирковое шоу, которое неизменно становится главным культурным событием в городе. Зрители Кемеровского цирка хорошо знакомы с репертуаром прославленного "Королевского цирка". Каждое представление неизменно производит на публику неизгладимое впечатление и собирает полный зал зрителей, а медиапространство пестрит восторженными отзывами! Весь год на официальный сайт "Королевского цирка" приходило множество писем с просьбой приехать в Кемеровский цирк вновь.
И вот, с 19 декабря 2026г. заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с компанией "Росгосцирк" представляет публике обновленное цирковое шоу "5 континентов", в неизменно лучших традициях уже полюбившегося жителям и гостям города продюсерского центра.
Шоу Гии Эрадзе "5 континентов" – легендарный проект, незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов "Росгосцирка", завоевавших свыше 30 международных наград. Современная программа мирового уровня сочетает в себе масштабные многотонные декорации, эксклюзивные костюмы, авторскую музыку, впечатляющее световое оснащение и невероятные спецэффекты, зрелищные номера и аттракционы.
Нежность и легкость воздушного дуэта в сочетании с динамикой и эксцентрикой акробатов на дорожке; мощная взрывная энергетика канадских равнин с грозными бизонами; филигранная ловкость акробатов на роликах и беспрекословное доверие воздушных гимнастов; грация утонченной девушки на шаре и удивительная выносливость смелых джигиток; мастерство акробатов на батуте и блестящая координация артистки в жанре воздушный антипод. Сказочное путешествие в глубь океана в царство золотых рыбок и пышное гулянье на цыганской свадьбе в окружении медведей. Венчает парад красоты, ловкости, смелости и отваги аттракцион с участием смешанной группы хищников. Неукротимые воспитанники, видовое разнообразие коих на одной арене так широко не представлено нигде в мире – амбициозная задумка, блистательно воплощенная в манеже. Все это в оригинальной авторской подаче, впечатляющем художественном оформлении, с использованием современного технического оборудования для создания зрелищных спецэффектов и при полном погружении в атмосферу грандиозного циркового перфоманса. И, конечно же, объединяет всю канву в единое динамичное действо искрометный клоунский дуэт "Долли и Домино" в исполнении заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких.
Как и другие шоу Гии Эрадзе, легендарный проект славится разнообразием представителей фауны. В этом шоу зрителей ждет большое количество дрессированных животных: тигры, лигры, черные пантеры и леопарды, медведи, голуби, лошади и уникальный аттракцион с канадскими бизонами – единственный в России!
Не обойдется представление без участия самых настоящих и главных героев зимнего праздника – Деда Мороза и Снегурочки, которые лично поздравят зрителей с Новым 2027 годом прямо с новогоднего манежа!
Приглашаем всех жителей и гостей Кемерово на громкую зимнюю премьеру! С 19 декабря 2026 года по 17 января 2027 года, только 1 месяц на манеже Кемеровского цирка легендарное шоу Гии Эрадзе "5 континентов", которое поможет зрителям совершить незабываемое новогоднее путешествие, не покидая стен цирка, позабыть о серых буднях и подарит волшебное ощущение любимого праздника детства!
Купить билеты можно ежедневно с 10:00 до 19:00 в кассе цирка, а также на официальном сайте www.circus-kemerovo.ru.
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