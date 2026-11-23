В канун Нового года легендарный продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" вновь отправляется в Кемерово! Вот уже несколько лет подряд в преддверии главного зимнего праздника заслуженный артист РФ Гия Эрадзе дарит жителям и гостям столицы Кузбасса масштабное цирковое шоу, которое неизменно становится главным культурным событием в городе. Зрители Кемеровского цирка хорошо знакомы с репертуаром прославленного "Королевского цирка". Каждое представление неизменно производит на публику неизгладимое впечатление и собирает полный зал зрителей, а медиапространство пестрит восторженными отзывами! Весь год на официальный сайт "Королевского цирка" приходило множество писем с просьбой приехать в Кемеровский цирк вновь.

И вот, с 19 декабря 2026г. заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с компанией "Росгосцирк" представляет публике обновленное цирковое шоу "5 континентов", в неизменно лучших традициях уже полюбившегося жителям и гостям города продюсерского центра.

Шоу Гии Эрадзе "5 континентов" – легендарный проект, незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов "Росгосцирка", завоевавших свыше 30 международных наград. Современная программа мирового уровня сочетает в себе масштабные многотонные декорации, эксклюзивные костюмы, авторскую музыку, впечатляющее световое оснащение и невероятные спецэффекты, зрелищные номера и аттракционы.