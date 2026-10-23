Медведи всё чаще выходят к людям в Омской области: что говорят власти

В Омской области по-прежнему наблюдают за выходами медведей к населённым пунктам. Сообщения о том, что в Сибири хищники всё чаще появляются рядом с людьми, стали поводом для региональных властей рассказать о мерах по защите жителей. Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева пояснила Om1 Омск, что профильное ведомство постоянно держит обстановку под контролем.

– По поручению губернатора Виталия Павловича Хоценко Минприроды Омской области ведет ежедневный мониторинг и постоянный контроль ситуации с медведями, – сказала Ахвердиева.

Для жителей Омской области встречи с косолапыми хищниками тоже остаются актуальной проблемой. Так, в сентябре медведя заметили в селе Усть-Ишим. Местные жители рассказывали, что зверь забрался на участок частного дома и загрыз собаку.

Согласно сведениям областного Минприроды, на 1 апреля 2026 года в регионе обитала 2 151 особь бурого медведя. За 2026 год специалисты зарегистрировали девять эпизодов, когда хищники выходили к людям. Этой статистикой в начале октября поделился Евгений Ковтун, министр природных ресурсов и экологии Омской области.