Общество

Подростки, поле и четыре медведя: что за видео взбудоражило Новокузнецк

В Новокузнецке соцсети снова обсуждают медведей. На этот раз кадры с косолапыми появились после прогулки подростков на питбайках.

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В Новокузнецке соцсети снова взбудоражили публикации с медведями. На этот раз, судя по видео от анонимных авторов, косолапых заметили подростки, которые катались на питбайках в полях неподалёку от Дальнего Куйбышева.

Минлесхоз Кузбасса прокомментировал инцидент корреспонденту VSE42 и рассказал, что информация о медведях возле Новокузнецка в ЕДДС и в министерство не поступала. Связаться с человеком, разместившим видео, тоже не удалось. А это важно – чтобы проверить предполагаемое местоположение зверей и понять, действительно ли это звери или другие объекты.

В минлесхозе отметили, что есть сомнения относительно того, что на кадрах действительно медведи: движения для них не типичные.

– Видео имеет признаки фейка, – отметили в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.

В ведомстве попросили тех, кто разместил видео, срочно позвонить в ЕДДС для проверки информации. А заодно напомнили об ответственности за размещение фейков.

Видео: тг / ЧБ Новокузнецк
Автор: Анисия Шокель
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